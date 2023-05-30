Власти США после атаки БПЛА на Москву заявили, что не поддерживают нападения "внутри России"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти США не поощряют проведение атак внутри границ РФ, заявили во вторник в Белом доме, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

"Мы видели новости, и мы все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", - приводят западные СМИ выдержки из заявления представителя Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что США "сфокусированы на том, чтобы предоставлять Украине оборудование и обучение, нужное для возвращения ее суверенной территории".

Утром во вторник на Москву была произведена атака дронов. Часть из них незначительно повредила здания.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом "Панцирь" в Подмосковье.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

В Следственном комитете России квалифицировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье как террористический акт.