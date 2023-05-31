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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Минпромторг РФ пока не планирует дофинансирование программы льготного автокредитования

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Дофинанстрование программы льготного кредитования для поддержки спроса в автопроме пока не планируется, механизм продолжит действовать для отдельных категорий граждан, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Пока не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном выделении допфинансирования на программу льготных автокредитов.

Комментируя возможность ее возобновления в полном формате, Мантуров сказал, что пока она сохраняется "по определенным категориям".

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Минпромторг РФ в конце марта объявил о перераспределении средств на программу льготных автокредитов внутри действующего лимита в 5 млрд руб. и, таким образом, продлил ее работу, пока без расширения. Льготные автокредиты в 2023 г. продолжат действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, членов их семей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочими завода "Тулажелдормаш" в начале апреля на вопрос о том, может ли программа льготного автокредитования быть расширена (в том числе, на более дорогие автомобили) заметил, что в условиях дефицита машин на внутреннем рынке форсировать спрос нецелесообразно. "Если мы при дефиците автомобилей будем повышать уровень поддержки, то это приведет только к одному: к дальнейшему повышению цены. Мы сохранили эти элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом все-таки генеральный путь решения этой проблемы - это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. И, уверен, мы это сделаем в ближайшее время", - говорил президент.

Минпромторг Денис Мантуров
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