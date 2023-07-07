Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Программы льготных автокредитов в России продлят на 2024 год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования будут продлены в 2023 году и сохранятся в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Продлим на этот год и сохраним в следующем году программы льготного автокредитования - для этого планируем предусмотреть дополнительное финансирование", - сказал он.

Параллельно с продлением программ господдержки спроса Мантуров анонсировал повышение утильсбора на легковые и грузовые автомобили, LCV и автобусы с 1 августа. Мера затронет юрлица и физлица, ввозящие машины в Россию для перепродажи.

Принимаемые регулятором меры, как отметил Мантуров, позволят обеспечить конкурентное преимущество как для традиционно российских, так и для локализованных иностранных автопроизводителей, "чьи автомобили будут на нашем рынке привлекательнее в цене по сравнению с ввезенными из-за рубежа".

"Мы создаем серьезный стимул для отрасли, но для доступа к мерам господдержки всем предприятиям необходимо будет продемонстрировать реальную работу на результат - мы будем тщательно оценивать уровень локализации, освоение новых технологий производства, модернизацию процессов и наращивание объёмов производства для насыщения рынка", - отметил чиновник.

Минпромторг в конце марта объявил о перераспределении средств на программу льготных автокредитов внутри действующего лимита в 5 млрд рублей и таким образом продлил ее работу, пока без расширения. Льготные автокредиты в 2023 году продолжат действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, членов их семей.

Денис Мантуров Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле видят пользу в приходе российского бизнеса на место ушедшего иностранного

В Кремле видят пользу в приходе российского бизнеса на место ушедшего иностранного

Шесть человек погибли при взрыве на заводе в Самарской области

Трутнев заявил о завершении формирования единой авиакомпании "Аврора"

Трутнев заявил о завершении формирования единой авиакомпании "Аврора"

Подозреваемый в диверсии на железной дороге задержан в Крыму

В ходе учений два ракетоносца Ту-95МС совершили посадку на Чукотке недалеко от Аляски

В ходе учений два ракетоносца Ту-95МС совершили посадку на Чукотке недалеко от Аляски

Что произошло за день: четверг, 6 июля

ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

Командиров Вооруженных сил РФ смогут наказывать за несоблюдение прав и свобод подчиненных

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });