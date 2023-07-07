Программы льготных автокредитов в России продлят на 2024 год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования будут продлены в 2023 году и сохранятся в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Продлим на этот год и сохраним в следующем году программы льготного автокредитования - для этого планируем предусмотреть дополнительное финансирование", - сказал он.

Параллельно с продлением программ господдержки спроса Мантуров анонсировал повышение утильсбора на легковые и грузовые автомобили, LCV и автобусы с 1 августа. Мера затронет юрлица и физлица, ввозящие машины в Россию для перепродажи.

Принимаемые регулятором меры, как отметил Мантуров, позволят обеспечить конкурентное преимущество как для традиционно российских, так и для локализованных иностранных автопроизводителей, "чьи автомобили будут на нашем рынке привлекательнее в цене по сравнению с ввезенными из-за рубежа".

"Мы создаем серьезный стимул для отрасли, но для доступа к мерам господдержки всем предприятиям необходимо будет продемонстрировать реальную работу на результат - мы будем тщательно оценивать уровень локализации, освоение новых технологий производства, модернизацию процессов и наращивание объёмов производства для насыщения рынка", - отметил чиновник.

Минпромторг в конце марта объявил о перераспределении средств на программу льготных автокредитов внутри действующего лимита в 5 млрд рублей и таким образом продлил ее работу, пока без расширения. Льготные автокредиты в 2023 году продолжат действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, членов их семей.