Путин считает пока достаточной господдержку автопрома

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Нынешние меры господдержки спроса в автопроме на данный момент оптимальны для решения основной краткосрочной задачи в отрасли - роста выпуска автомобилей, считает президент Владимир Путин. Он сказал это на встрече с рабочими завода "Тулажелдормаш".

Его спросили о возможном расширении одной из основных таких мер - программы льготного автокредитования, в рамках которой россиянам предоставляются скидки в размере 20% (на Дальнем Востоке - 25%) на машины стоимостью до 2 млн рублей. Рабочий Дмитрий Макаров поинтересовался, не планируется ли, например, расширить субсидирование на машины стоимостью до 2,5-3 млн рублей.

"Эта программа субсидирования, конечно, была направлена прежде всего на то, чтобы и людям помочь купить машину в связи с ростом цен и с инфляцией, и поддержать автопром. И этих мер поддержки автопрома, в принципе, достаточно, для того чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе и легковых автомобилей наиболее востребованных", - ответил Путин.

Он назвал автопром одной из наиболее пострадавших от санкций отраслей - производство машин упало более чем на 60%. По его словам, предприятия автопрома благодаря правительству и региональным властям "работают хорошо", но "проблема заключается в том, чтобы наладить нужное нам количество автомашин, разумеется, соответствующего высокого качества".

"Если мы при дефиците автомобилей будем повышать уровень поддержки, то это приведет только к одному: к дальнейшему повышению цены. Мы сохранили эти элементы поддержки для отдельных категорий граждан. Но в целом все-таки генеральный путь решения этой проблемы - это кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. И, уверен, мы это сделаем в ближайшее время", - резюмировал Путин.

Он также признал, что "наличие автомобиля - это один из признаков благополучия и благосостояния семьи".

"У нас в частной собственности очень большой парк. Но, конечно, он требует постоянного обновления, это правда", - добавилон.

Основным бенефициаром программ господдержки спроса в автопроме является "АвтоВАЗ", выпускающий Lada. Президент компании Максим Соколов говорил на парламентских слушаниях в Совете Федерации в конце февраля, что лимиты господдержки по линии льготных автокредитов для бензиновых автомобилей, предусмотренные в рамках общего лимита в 5 млрд рублей, который в компании считают недостаточным, уже тогда были фактически выбраны.

"Правда 1,5 млрд рублей из этих 5 млрд рублей было заблокировано под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе было продано менее 20 штук на всю Россию", - сетовал Соколов.

Минпромторг 30 марта объявил о перераспределении средств на программу внутри действующего лимита в 5 млрд руб. и, таким образом, продлил ее работу, пока без расширения.

"АвтоВАЗ" в тот же день сообщил, что из-за проблем с поставками комплектующих на конвейер уже в конце мая не сможет бесперебойно выпускать Lada. В связи с этим компания "сдвинула влево" корпоративный отпуск - проведет его с 29 мая по 19 июня, а не с 24 июля по 13 августа, как планировалось ранее.

По данным Росстата, за январь-февраль 2023 года в России было выпущено 53,9 тысячи легковых машин, что в 3,8 раза (на 73,5%) меньше, чем в том же периоде годом ранее. Продажи "АвтоВАЗа" за два месяца с начала года, по данным АЕБ, подросли год к году на 1,2%, до 40 905 штук.