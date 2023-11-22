РСТ предложил отменить передачу данных внутренних паспортов в "Электронную путевку"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением отменить требование к турагентствам и туроператорам об обязательном внесении данных внутренних паспортов выезжающих за рубеж туристов в систему "Электронная путевка".

Об этом сообщила пресс-служба союза. Там напомнили, что сейчас правила государственной информационной системы электронных путевок обязывают туроператора и турагента внести в нее сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица или индивидуального предпринимателя.

"Это требование обременительно для турбизнеса, значительно увеличивает трудозатраты туроператоров и турагентов при реализации турпродукта в сфере выездного туризма. Кроме того, норма противоречит ст. 10 закона № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Так, в части 5 статьи применительно к существенным условиям договора указаны сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях в объеме, необходимом для реализации турпродукта, и ничего не сказано о внутреннем паспорте гражданина РФ", - считают в РСТ.

В смежных с туризмом отраслях экономики, например, в авиации и на железной дороге, широко распространена продажа билетов по предъявлению заграничного паспорта, отмечают туроператоры.

"На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность изменения абзаца 4 пункта 9д правил функционирования единой информационной системы электронных путевок в части исключения сведений о внутреннем паспорте заказчика в случае реализации турпродукта в сфере выездного туризма", - говорится в письме РСТ.

С 15 ноября для туроператоров и турагентов стала обязательной передача данных обо всех параметрах каждого организованного тура за рубеж в государственную информационную систему электронных путевок. Туроператоры по внутреннему туризму должны будут начать передавать данные обо всех реализованных турах в систему с 1 сентября 2024 года.