Ведомства готовят двухуровневый порядок страховой защиты перевозки грузов в новых регионах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) вместе с Минфином и Банком России разрабатывают двухуровневый порядок возмещения ущерба при перевозке грузов на новых территориях России, сообщила в Совете Федерации глава РНПК Наталья Карпова.

Будущий порядок предполагает компенсацию перевозчикам грузов на этих территориях из средств бюджета при реализации военных рисков.

Карпова напомнила, что российские страховщики обеспечивают по закону защиту при перевозке грузов по стандартным рискам, военные риски относятся к исключениям из страхового покрытия, согласно законодательству РФ. По ее мнению, сложность в обеспечении защиты грузов по военным рискам заключается не только в отсутствии конкретного решения на эту тему, но и в том, что страховщики фактически не присутствуют на новых территориях.

По словам Карповой, вариант специального решения по защите грузоперевозок на новых территориях, который обсуждается в настоящее время, предполагает, что "страховщик, который выдал полис хотя бы на стандартные риски, параллельно может включать и военные риски. Убытки по стандартным рискам он сам возмещает, а военные передает в РНПК в перестрахование, как оператор РНПК их обслуживает. При наступлении убытков РНПК передает данные в Минфин на компенсацию. Этот механизм нами уже описан, мы его согласовываем между Минфином, ЦБ и РНПК, продвигаемся быстро в этом вопросе".

Таким образом, продолжила она, предполагается, что "в полисе будет две секции - секция стандартная и секция военная. Военная будет стоить для клиента ноль, клиент не будет за это платить".

В то же время страховщик, который войдет на эти территории, станет страховать такие риски и урегулировать убытки по ним, окажется "вынужден поднять цену", допускает Карпова. "Это будет не стандартный тариф, который применяется по всей стране. Страховщик должен будет поднять цену на новые территории хотя бы с учетом необходимости формирования инфраструктуры и ведения расходов урегулирования убытков", - продолжила глава РНПК.

Пока, отметила Карпова, даже при наличии решения по защите от военных рисков остается вопрос, кто их готов исполнять, поскольку страховщики на новых территориях практически не представлены. "Никто из текущих страховщиков, включая и Первую Крымскую страховую компанию, не готов и не хочет работать ни на новых территориях, ни на приграничных территориях. А что значит работать? Это значит туда пойти, там сформировать инфраструктуру, в случае убытка быть на месте или привлечь кого-то к работе. Того, кто приедет, посмотрит, получит нужные справки и передаст их на старые территории. У нас остается проблема с тем, чтобы там кто-то работал. Это нужно решать".

История с географией для грузов

Представитель СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта" Игорь Санковский привел следующие данные: "Количество подвижного состава у нас в России составляет порядка 1 295 тысяч единиц, значительная доля - порядка 400 тысяч вагонов (30%) - это вагоны, переданные операторским компаниям и другим владельцам в лизинг. Соответственно, они находятся формально - не формально, но в собственности лизинговых компаний до окончания периода лизинга, до их выкупа. Территории ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей относятся к областям повышенного риска. Но именно сегодня там востребованы наши вагоны при перевозке социально-значимых грузов, для строительных грузов и для всех иных грузоперевозок. Российские операторские компании в основном обеспечивают такие железнодорожные перевозки - то есть частный бизнес".

"В настоящее время имеются факты повреждения подвижного состава, порядка 70 вагонов за период, - сообщил он. - И для конкретной компании - операторской - это весьма значительные потери. Страховые компании, по существу отказываются страховать любые риски повреждения и гибели подвижного состава уже не только на этих территориях, но и прилегающих к ним. Проведенные встречи со страховыми компаниями по вопросу изменения сложившейся практики пока не привели к решению о формировании страхового продукта. Только у нас возникает вопрос, что делать частному собственнику при цене нового вагона уже порядка 5 млн рублей без какой-либо возможности компенсировать гибель, повреждение вагона?".

Как показало обсуждение на заседании комитета, симметричные географические ограничения выставили клиентам лизинговые компании по новым и прилегающим территориям.

В результате ограничения и высокие риски на новых территориях, учтенные в стоимости грузоперевозок, повышают цены на 30-40% по сравнению с аналогичными ценами транспортировки в других регионах России, такую оценку привел в ходе обсуждения первый заместитель комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, обратил внимание на то, что Гражданский кодекс освобождает страховщиков от ответственности по военным рискам. Он отметил, что в новых территориях открыты филиалы небольших страховых компаний (обладающие небольшими страховыми резервами), но в основном они страхуют моторные и иные риски граждан. "По страхованию автомобильного транспорта, мы считаем, проблемы сегодня нет, там автоперевозки страхуются", - заключил Ефремов.

Страхи страховщиков

Директор департамента страхования Банка России Илья Смирнов напомнил, что регулятор усилил капитализацию РНПК после ухода иностранных перестраховщиков, "чтобы она могла перехватить то страхование, которое было у иностранцев, поддерживать российский перестраховочный рынок, невоенные риски страховать (с учетом гарантий ЦБ до 750 млрд рублей - ИФ)".

"В чем представляется проблема с военными рисками, особенно на новых территориях, есть два аспекта", - пояснил Смирнов. Первый связан со сложностью оценки вероятности наступления страховых событий. "С одной стороны, 70 поврежденных вагонов из 18 тысяч - немного, но невозможно прогнозировать рост таких убытков, неопределенность значительно влияет на анализ", - развил он тему. Второй аспект проблемы - "это отсутствие инфраструктуры - и вытекающие из этого риски мошенничества".

"Нам уже известны, к сожалению, истории, когда страхуется, например, какая-нибудь строительная техника, произошел страховой случай, а потом выясняется, что она ввозилась уже без двигателя", проверить невозможно. Силы правоохранительных органов ориентированы в основном на решение других задач, гораздо более приоритетных, их не хватит на то, чтобы разбираться с подобными вопросами, опасаются страховщики, продолжил представитель ЦБ.

"Я намеренно утрирую эту ситуацию, но проблемы такие есть. В страховании деньги из воздуха не берутся. Если закладывать все эти риски в страховые тарифы, они получаются действительно запредельными", - сказало Смирнов. По его мнению, обсуждаемая с Минфином, РНПК и страховщиками схема, которая "предполагает компенсацию фактически произошедших убытков", удачная.

Как ожидают участники обсуждения, конкретные подходы к решению задачи компенсации ущерба от рисков различной природы при грузоперевозках на новых и сопредельных с ними территориях могут быть урегулированы специальным постановлением правительства.