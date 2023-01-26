Кабмин предложил включить новые регионы РФ в систему обязательного соцстрахования

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило законопроект, включающий новые субъекты РФ в систему обязательного социального страхования, это гарантирует их жителям соцвыплаты и компенсации по российскому законодательству, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Еще один законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования, это гарантирует их жителям оплату больничных. В документе определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ в четверг.

Он подчеркнул, что жители этих регионов смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях в соответствии с российским законодательством.

Мишустин затронул и вопросы занятости на новых территориях. "По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. И для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше 1 млрд рублей на текущий год", - сказал глава правительства РФ.

Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись нуждающимся. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства. Здесь я попрошу Татьяну Алексеевну (Голикову - ИФ), Антона Олеговича Котякова (министр труда РФ - ИФ) внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам. Здесь нужно держать всю ситуацию на особом контроле", - сказал Мишустин.