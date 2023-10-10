Сенаторы ждут предложений ведомств о страховании военных рисков при ж\д грузоперевозках

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет по экономической политике Совета Федерации рассчитывает получить конкретные предложения от Минфина и Банка России о решении проблемы страхования военных рисков при грузоперевозках железнодорожным транспортом в новые регионы.

Об этом на заседании комитета заявил его председатель Андрей Кутепов в ходе обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул необходимость формирования нормативной базы для страхования военных рисков при осуществлении грузоперевозок по железной дороге на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

По словам Кутепова, комитет получил письмо Минфина, в котором говорится, что "в отношении автомобильного транспорта такой механизм страхования был разработан, страховым организациям из федерального бюджета возмещаются страховые выплаты по случаям, которые наступили в результате диверсий или актов террористических на территории новых субъектов, но только в отношении грузовых автомобильных транспортных средств, и грузов первой необходимости".

Для железнодорожных перевозок такого рода предложений нет.

На этом же заседании глава Росжелдора Алексей Дружинин обратил внимание на тот факт, что в настоящее время основной объем грузоперевозок на четыре присоединенные территории осуществляется автомобильным транспортом.

"Мы видим определенное снижение заинтересованности грузоотправителей в вагонах частных операторов", сказал он. В том числе снижение интереса связано с тем, что цены на такие услуги у коммерческих структур в 2-3 раза выше цен, установленных в новых регионах, кроме того, есть объективные сложности со сроками доставки, отметил он.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков подтвердил, что "правительством разработана специальная программа автокаско и для перевозки социальных грузов автомобильным транспортом на новых территориях, которая учитывает военные риски. Программа готовилась с участием Банка России, Российской национальной перестраховочной компании и коммерческих страховщиков".

Предложенный механизм определяет, "что такое военные риски и как их считать, как их компенсировать. Система начинает работать, заключены первые соглашения с РНПК и страховыми компаниями. В настоящее время мы доносим эту информацию до новых регионов, до бизнеса и экономических агентов, до страховщиков, но пока не можем сказать, как механизм будет работать", - сказал Чебесков.

Вернуться к вопросу о распространении механизма государственной поддержки страхования военных рисков на грузоперевозки железнодорожным транспортом Минфин считает целесообразными "по мере накопления опыта реализации уже разработанных механизмов, а также определения приоритетов с учетом оценки их потенциальной эффективности и в условиях ограниченных возможностей системы государственной поддержки", говорится в письме Минфина депутату Кутепову.

Комментируя "Интерфаксу" создание новой программы защиты военных рисков по автокаско и в автомобильных социальных грузоперевозках эксперт в области страхования автотранспорта пояснил "Интерфаксу", что Минфин выделил на нее бюджетное финансирование.

"Сама программа работает так: страховщик, к примеру, заключает договор автокаско на классических принципах и по ценам, действующим по договорам с классическим набором рисков, без увеличения стоимости полиса. При этом в него включены риски терактов и диверсий, что невозможно для классических договоров страхования, такие риски обычно относятся к исключениям из покрытия - это новация. Если страховое событие не связано с реализацией военных рисков, то выплату осуществляет сам страховщик. Если реализовались риски терроризма, выплата будет произведена Российской перестраховочной компанией (РНПК), а выплатное дело готовит страховщик, заключивший договор. Такой порядок действует только в отношении новых территорий и не распространяется на сопредельные регионы", - пояснил источник агентства.

Он напомнил, что на первом этапе в целях повышения доступности страхования, сопутствующего ипотечному кредитованию, создания условий для развития жилищного строительства на территориях новых субъектов в России был разработан механизм государственной поддержки граждан, использующих страховые продукты при ипотечном кредитовании. Речь идет о страховании личных рисков таких заемщиков и о страховании залогов.

"Пограмма автокаско - второй этап такой поддержки для новых регионов через механизмы страхования. На третьем этапе правительству предстоит оценить целесообразность распространения этого опыта защиты от военных рисков через механизмы страхования на перевозки по новым территориям железнодорожным транспортом. Создание такой программы также потребует от Минфина выделения дополнительных средств финансирования", - заключил эксперт.

В ходе заседания комитета по экономической политике отраслевые эксперты отметили необходимость комплексного рассмотрения проблем обеспечения поставок на новые территории ж/д транспортом. В том числе необходимы перестройка работы железной дороги и строительство железнодорожного коридора на ростовском направлении, восстановление пропускной способности железной дороги по крымскому направлению, далее потребуется решать вопрос со страхованием военных рисков при грузоперевозках, поскольку такая защита нужна собственникам и частным компаниям.