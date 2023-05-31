Москва обвинила Киев в нежелании отказываться от обстрелов Запорожской АЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Александр Грушко обвинил Киев в нежелании брать на себя обязательства по отказу от обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул, что Россия будет делать все необходимое для усиления безопасности ЗАЭС, но не намерена размещать на ее территории военных и технику для наступательных действий.

"Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать", - говорится в ответе Грушко на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД.

"Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что "Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС".

"Гендиректором МАГАТЭ и Секретариатом Агентства при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось", - сказал Грушко.

По его словам, "настойчивость Киева в создании рисков безопасной эксплуатации ЗАЭС имеет объяснение". "Дело в том, что Украина в этом вопросе, как и во многих других, лишена правосубъектности. Руководство этой страны четко выполняет требования Вашингтона и Лондона", - отметил Грушко.

Он призвал секретариат МАГАТЭ огласить имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС и осудить действия Киева. "Рассчитываем, что руководство Агентства продемонстрирует непредвзятость и неангажированность организации в этом вопросе", - подчеркнул Грушко.