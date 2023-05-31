Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

Москва обвинила Киев в нежелании отказываться от обстрелов Запорожской АЭС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел России Александр Грушко обвинил Киев в нежелании брать на себя обязательства по отказу от обстрелов Запорожской АЭС и подчеркнул, что Россия будет делать все необходимое для усиления безопасности ЗАЭС, но не намерена размещать на ее территории военных и технику для наступательных действий.

"Мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и "коллективному Западу" их грубо и безответственно нарушать", - говорится в ответе Грушко на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД.

"Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что "Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС".

"Гендиректором МАГАТЭ и Секретариатом Агентства при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось", - сказал Грушко.

По его словам, "настойчивость Киева в создании рисков безопасной эксплуатации ЗАЭС имеет объяснение". "Дело в том, что Украина в этом вопросе, как и во многих других, лишена правосубъектности. Руководство этой страны четко выполняет требования Вашингтона и Лондона", - отметил Грушко.

Он призвал секретариат МАГАТЭ огласить имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС и осудить действия Киева. "Рассчитываем, что руководство Агентства продемонстрирует непредвзятость и неангажированность организации в этом вопросе", - подчеркнул Грушко.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Грушко МАГАТЭ МИД Украина Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фонд "Сколково" восстанавливает свою IT-инфраструктуру после атаки хакеров

"Магнит" поменяет структуру управления

"Магнит" поменяет структуру управления

Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП РФ в апреле в 3,3% на фоне низкой базы

Военная операция на Украине

Депутат Хубезов попросил об отставке с поста в думском комитете ради участия в СВО

Безработица в РФ в апреле упала до 3,3% и обновила исторический минимум

Безработица в РФ в апреле упала до 3,3% и обновила исторический минимум

В Кремле считают, что Европе придется ответить за участие в конфликте на Украине

Минсельхоз сократил разрешенный объем ввоза сыворотки для детского питания

В Госдуме разработают меры противодействия незаконному использованию БПЛА

В Госдуме разработают меры противодействия незаконному использованию БПЛА

Россию на инаугурации Эрдогана будет представлять Володин

Россию на инаугурации Эрдогана будет представлять Володин

Минэкономразвития предложило доработать законопроект о нефинансовой отчетности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });