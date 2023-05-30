Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС остается "хрупкой и трудной"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, выступая перед Совбезом ООН назвал "хрупкой и трудной" ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Он отметил, что "военная активность в регионе не утихает", и, возможно, "очень серьезно" возрастет в ближайшее время.

Гросси напомнил, что ЗАЭС уже семь раз, в том числе неделю назад, теряла внешний источник электроснабжения. По его словам, "это удача", что на станции пока что не произошел ядерный инцидент. Он подчеркнул, что после визитов на ЗАЭС ведет интенсивную работу среди прочих с высокопоставленным лицами РФ и Украины, чтобы обеспечить безопасность объекта.

Глава МАГАТЭ добавил, что организация следит на Украине за тем, чтобы ядерные материалы не применяли в военных целях.

22 мая Гросси заявил, что ведет интенсивные переговоры с целью добиться соглашения о защите ЗАЭС, включая обеспечение доступности и безопасности внешних источников питания.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.