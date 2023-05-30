Гросси призвал Украину и Россию соблюдать положения по защите Запорожской АЭС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник призвал Украину и Россию соблюдать принципы обеспечения безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе воздержаться от боевых действий вокруг объекта.

Он озвучил несколько таких принципов, согласно которым, в частности, "не должно быть никаких нападений со стороны объекта или в отношении него, особенно направленных на реакторы, места хранения отработанного топлива и другую важную инфраструктуру или работников", также нельзя использовать станцию в качестве склада тяжелых вооружений.

Кроме того, Гросси призвал обеспечить безопасность внешним источникам энергоснабжения и доступ к ним, а также защитить "от нападений и саботажа структуры, системы, компоненты, необходимые для безопасной работы" ЗАЭС.

"Не следует предпринимать никаких действий, которые подрывают эти принципы", - подытожил глава МАГАТЭ.

22 мая Гросси заявил, что активно обсуждает возможность подписания соглашения о защите ЗАЭС, обеспечивающего в том числе доступность и безопасность внешних источников питания.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").