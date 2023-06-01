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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Новую российскую атомную подлодку готовят к переходу на Тихоокеанский флот

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что завершается подготовка к переходу новой стратегической атомной подводной лодки "Генералиссимус Суворов" с Северного на Тихоокеанский флот.

"В настоящее время на завершающем этапе подготовки к переходу на Тихоокеанский флот находится новейший РПКСН (ракетный подводный крейсер стратегического назначения) проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", - сообщила пресс-служба Северного флота России в четверг.

"Генералиссимус Суворов" вошел в состав ВМФ РФ в декабре 2022 года. 19 января Минобороны РФ сообщило, что подлодка совершила переход на Северный флот.

На Северном флоте экипаж подводного крейсера пройдет цикл боевой подготовки и сдаст необходимые курсовые задачи. После завершения курса подготовки корабль отправится к месту постоянного базирования на Тихоокеанском флоте", - сообщало Минобороны РФ 19 января.

"Генералиссимус Суворов" построен на "Севмаше" (Северодвинск) по модернизированному проекту "Борей-А". Корабль относится к четвертому поколению атомных подводных лодок. По данным сайта Минобороны РФ, главное оружие подлодки - межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".

Согласно сайту Минобороны РФ, "Генералиссимус Суворов" оснащён современным ракетным и торпедным оружием, комплексами радиотехнического, гидроакустического вооружения и навигации. Подлодку отличают малошумность и низкая акустическая заметность.

Северный флот Тихоокеанский флот Генералиссимус Суворов
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