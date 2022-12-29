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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Военно-морской флот России усилен новой атомной подлодкой

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России получил в боевой состав новую стратегическую атомную подводную лодку "Генералиссимус Суворов", оснащенную баллистическими ракетами "Булава".

Церемония приема кораблей в состав ВМФ РФ прошла в четверг по видеоконференцсвязи под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Атомный ракетный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания. К торжественному подъему военно-морского флага готов", - проинформировал главком ВМФ Николай Евменов.

"Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота, разрешаю", - сказал Путин.

В четверг в ходе церемонии с участием президента РФ и министра обороны Сергея Шойгу в состав ВМФ РФ также вошли малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".

7 ноября генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что подлодку "Генералиссимус Суворов" готовят к передаче Военно-морскому флоту, все этапы испытаний завершены, она выполнила несколько выходов в море.

3 ноября Минобороны РФ сообщало, что подлодка "Генералиссимус Суворов" в ходе госиспытаний выполнила успешную стрельбу ракетой "Булава" из Белого моря по полигону на Камчатке.

"Генералиссимус Суворов"

"Генералиссимус Суворов" - вторая серийная подлодка проекта "Борей-А". Построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

Подлодка относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

ВМФ РФ Владимир Путин Николай Евменов
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