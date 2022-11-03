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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

Новая атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" выполнила пуск "Булавы" в ходе испытаний

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Новая российская стратегическая атомная подводная лодка "Генералиссимус Суворов", которая завершает государственные испытания, выполнила стрельбу ракетой "Булава" из Белого моря по полигону на Камчатке, сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетная стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении.

Полет баллистической ракеты "Булава" прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты успешно прибыли в заданный район боевого поля Кура, заявили в Минобороны РФ.

"Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках завершающего этапа государственных испытаний", - сообщили в Минобороны.

"Генералиссимус Суворов" - вторая серийная подлодка проекта "Борей-А". Построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске.

Подлодка относится к четвёртому поколению атомных подводных ракетоносцев, оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью, заявили в Минобороны.

Минобороны Булава Генералиссимус Суворов Камчатка Белое море
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