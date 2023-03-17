ВМФ РФ планирует испытать в этом году новую подлодку "Император Александр Третий"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России пройдут испытания новой стратегической атомной подводной лодки "Император Александр Третий", сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

"В этом году пройдет испытания следующий крейсер - "Император Александр Третий", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Главком сообщил, что темпы строительства атомных подводных лодок сопоставимы с советскими временами и ежегодно ВМФ РФ получает по одному такому кораблю.

По словам Евменова, строительство новых "Бореев" продолжается, корабли стали более тихими, безопасными и комфортными. "Они полностью автоматизированы и имеют меньший экипаж", - сказал он.

В декабре 2022 года ВМФ РФ получил в боевой состав стратегическую атомную подводную лодку "Генералиссимус Суворов", которая входит в проект "Борей-А".

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.