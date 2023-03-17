Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ВМФ РФ планирует испытать в этом году новую подлодку "Император Александр Третий"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В России пройдут испытания новой стратегической атомной подводной лодки "Император Александр Третий", сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.

"В этом году пройдет испытания следующий крейсер - "Император Александр Третий", - сказал Евменов в интервью газете "Красная звезда".

Главком сообщил, что темпы строительства атомных подводных лодок сопоставимы с советскими временами и ежегодно ВМФ РФ получает по одному такому кораблю.

По словам Евменова, строительство новых "Бореев" продолжается, корабли стали более тихими, безопасными и комфортными. "Они полностью автоматизированы и имеют меньший экипаж", - сказал он.

В декабре 2022 года ВМФ РФ получил в боевой состав стратегическую атомную подводную лодку "Генералиссимус Суворов", которая входит в проект "Борей-А".

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

Россия ВМФ Николай Пименов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ обсудит освобождение от налогообложения услуг замены авиазапчастей

Главком ВМФ РФ сообщил о планах вооружить подлодки гиперзвуковыми ракетами

Матвиенко заявила, что РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств зерновой сделки

Матвиенко заявила, что РФ будет сотрудничать с ООН для выполнения обязательств зерновой сделки

Что произошло за день: четверг, 16 марта

Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней

Ройзман арестован на 14 суток

Ройзман арестован на 14 суток

Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны

Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны

РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm в России

"Интерфакс" запустил сервис СПАРК РЕГИСТР по добровольному раскрытию информации компаниями МСП

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания ГСМ

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания ГСМ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });