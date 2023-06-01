Путин по видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, проведет встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", сообщает пресс-служба Кремля.

"В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из разных регионов России", - говорится в сообщении.

Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.