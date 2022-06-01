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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин предложил вернуть звание "Мать-героиня" с единовременной выплатой в 1 млн руб.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею вернуть звание "Мать-героиня" и предложил выплачивать за его присвоение 1 млн рублей.

В ходе состоявшейся в среду встречи с семьями, награжденными орденами "Родительская слава", Путин сказал, что обсуждался вопрос расширения и обновления положения указа президента "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", в том числе, речь шла о возвращении почетного звания "Мать-героиня".

"И что здесь хотел бы предложить. Мы сейчас только, прямо сейчас, с коллегами этот вопрос обсуждали - с коллегами из правительства, из администрации. При вручении медали ордена "Родительская слава" у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата - медали именно, медали, ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. За орден у нас была единовременная выплата 100 тысяч, за медаль ничего не было. Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей", - сказал Путин.

При вручении ордена "Родительская слава" Путин предложил единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. "А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания "Мать-героиня", единовременно выплачивать миллион рублей", - сказал Путин.

Владимир Путин
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