Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в России почетного звания "Мать-героиня".

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

При присвоении звания "Мать-героиня" награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей в порядке, определяемом правительством РФ.

Кроме того, при награждении медалью ордена "Родительская слава" одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей в порядке, определяемом правительством РФ.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, определить порядок выплаты единовременных денежных поощрений, обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в соответствии с указом.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский самолет-разведчик нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос

Что произошло за день: понедельник, 15 августа

Шоу "Голос" вернется в эфир Первого канала

Адвокат Дерипаски уточнил, что бизнесмен подал иск к Тинькову из-за поста в Instagram

ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области

ОАК прорабатывает замену французских двигателей на российские ПД-8 для SSJ-100

ОАК прорабатывает замену французских двигателей на российские ПД-8 для SSJ-100

Рособоронэкспорт поставил в 2022 году за рубеж военной техники на сумму $5,4 млрд

Apple потребовала от Rutube удалить из его приложения контент российских госСМИ

РФ в этом году подписала экспортные оружейные контракты на 1 трлн рублей

Дерипаска подал иск на 2 млрд руб. к Тинькову из-за оскорблений в соцсети

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });