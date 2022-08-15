Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в России почетного звания "Мать-героиня".

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

При присвоении звания "Мать-героиня" награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей в порядке, определяемом правительством РФ.

Кроме того, при награждении медалью ордена "Родительская слава" одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей в порядке, определяемом правительством РФ.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, определить порядок выплаты единовременных денежных поощрений, обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в соответствии с указом.

Указ вступает в силу со дня его подписания.