Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление о единовременных выплатах для матерей-героинь и кавалеров ордена "Родительская слава", сообщается на сайте кабинета министров в четверг.

Согласно документу, женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", будут получать по 1 млн рублей. Со 100 тыс. до 500 тыс. рублей увеличивается поощрение родителям, награжденным орденом "Родительская слава". Также установлена новая единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей тем, кто награжден медалью ордена "Родительская слава".

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь и более детей, а медаль этого ордена - родителям, воспитывающим четырех и более детей.

Ранее в августе президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в России почетного звания "Мать-героиня".