Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца 2022 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бесконтактная оплата проезда становится популярнее в метро Москвы, поэтому до конца 2022 года все турникеты столичной подземки смогут принимать банковские карты, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Заммэра добавил, что с помощью этих турникетов можно будет расплатиться за проезд не только непосредственно банковской картой, но и смартфоном, к которому она привязана, а также транспортной картой "Тройка", включая ее виртуальную версию.

"Это позволит увеличить проходимость турникетов в часы пик, чтобы сделать поездки для пассажиров еще удобнее", - отметил вице-мэр.

В 2021 году более 90 млн пассажиров оплатили проезд в метро с помощью банковской карты.

Максим Ликсутов Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В метро Москвы открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19
Пандемия коронавируса

Операторы попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

Экс-руководитель "Главного управления обустройства войск" арестован в Москве

Пандемия коронавируса

МХТ Чехова для зрителей без QR-кода будет проводить экспресс-тест за 1200 руб.

Пандемия коронавируса

Первыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптики

Вильфанд отказался называть грядущее потепление в Москве "бабьим летом"

Вильфанд отказался называть грядущее потепление в Москве "бабьим летом"
Пандемия коронавируса

В мэрии Москвы отметили рост спроса на вакцинацию от COVID-19

Пандемия коронавируса

В Москве подвели результаты первого этапа исследований COVID-вакцины для детей

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что в Москве циркулирует уже около 10 вариантов "дельта"-штамма

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве вновь выросла до значений конца июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });