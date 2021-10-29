Бесконтактную оплату проезда введут на всех турникетах метро Москвы до конца 2022 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бесконтактная оплата проезда становится популярнее в метро Москвы, поэтому до конца 2022 года все турникеты столичной подземки смогут принимать банковские карты, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой", - привели слова Ликсутова в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Заммэра добавил, что с помощью этих турникетов можно будет расплатиться за проезд не только непосредственно банковской картой, но и смартфоном, к которому она привязана, а также транспортной картой "Тройка", включая ее виртуальную версию.

"Это позволит увеличить проходимость турникетов в часы пик, чтобы сделать поездки для пассажиров еще удобнее", - отметил вице-мэр.

В 2021 году более 90 млн пассажиров оплатили проезд в метро с помощью банковской карты.