Правительство выделит 50 млрд рублей на развитие туризма в России в 2023 году

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство направит около 50 млрд рублей на развитие инфраструктуры для приема туристов в регионах и программы поддержки путешествий школьников и студентов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в приветствии участникам форума "Путешествуй!"

"В этом году на поддержку сферы туризма из федерального будет направлено около 50 млрд рублей. Это позволит построить новый номерной фонд, инфраструктуру курортов, поддержать предпринимательские инициативы, национальные туристические маршруты и обеспечить бесплатными познавательными поездками школьников и молодежь", - сказал он"

Вице-премьер добавил, что туристический потенциал на форуме представляют около 60 регионов России и дружественные страны - Узбекистан, Киргизия, Куба.