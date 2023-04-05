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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В РСТ ждут, что внутренний туризм в РФ достигнет допандемийного уровня в этом году

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Туристы активно бронируют путешествия по России, ожидается, что в 2023 году внутренний турпоток достигнет рекордного показателя доковидного 2019 года - 65 млн, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"В целом российские туристы не отказываются от отдыха, и поэтому в этом году, я думаю, мы выйдем на доковидный уровень турпотока. Это 65 млн путешественников по России", - сказал он на пресс-конференции в среду.

В 2022 году число турпоездок по России достигло 62 млн человек.

Как отметил Барзыкин, бронирования поездок на майские праздники идут активно, несмотря на повышение стоимости отдыха на 10-20%.

"Мы видим рост цен по наиболее востребованным объектам размещения на курортах в пиковые даты - отелям 4-5*, санаториям и здравницам. Для ликвидных объектов размещения рост составил 20%. В то же время трехзвездочные гостиницы в основном сохраняют цены прошлого года", - пояснил он, добавив, что после майских праздников и до июня отдых обойдется дешевле.

В то же время вице-президент РСТ подчеркнул, что рост затрат туристов не улучшил финансовое положение турбизнеса. "Затраты выросли на 20-25%, поэтому маржинальность турбизнеса по-прежнему низкая, а риски высокие. В связи с этим государство оказывает поддержку предпринимателям", - заключил Барзыкин.

РСТ Юрий Барзыкин
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