Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Мишустин призвал изучать иностранные технологии с ИИ и внедрять их в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Функции с искусственным интеллектом, которые есть у импортного программного обеспечения, необходимо изучить и внедрить в отечественных продуктах, на конференции ЦИПР заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что пока процент внедрения технологий искусственного интеллекта в отечественную экономику и социальную сферу невелик и остается в пределах 20%.

"Если у импортного программного обеспечения, которое мы хотим заместить, есть функции с искусственным интеллектом, то их необходимо изучать и использовать. Упустим момент сейчас, велик риск сделать ПО, которое к моменту его выхода на рынок будет уже устаревшим и неконкурентоспособным. Этого нельзя допустить", - сказал премьер-министр.

"Поэтому в ближайшее время надо провести экспертную оценку. Проанализировать интеграцию модулей с искусственным интеллектом в новые продукты", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что затем в технические задания можно будет включить функции, которые окажут наибольший эффект на финансовую, экономическую и социальную сферы.

"Если компания не станет использовать такие технологии, отказ нужно будет обосновать", - заметил Мишустин.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Правительство подготовит план действий по развитию венчурного рынка в сфере ИТ

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

Минобороны РФ заявило об отражении трех украинских атак в Белгородской области

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

В результате нового обстрела Шебекино число раненых выросло до девяти человек

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });