Мишустин призвал изучать иностранные технологии с ИИ и внедрять их в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Функции с искусственным интеллектом, которые есть у импортного программного обеспечения, необходимо изучить и внедрить в отечественных продуктах, на конференции ЦИПР заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что пока процент внедрения технологий искусственного интеллекта в отечественную экономику и социальную сферу невелик и остается в пределах 20%.

"Если у импортного программного обеспечения, которое мы хотим заместить, есть функции с искусственным интеллектом, то их необходимо изучать и использовать. Упустим момент сейчас, велик риск сделать ПО, которое к моменту его выхода на рынок будет уже устаревшим и неконкурентоспособным. Этого нельзя допустить", - сказал премьер-министр.

"Поэтому в ближайшее время надо провести экспертную оценку. Проанализировать интеграцию модулей с искусственным интеллектом в новые продукты", - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что затем в технические задания можно будет включить функции, которые окажут наибольший эффект на финансовую, экономическую и социальную сферы.

"Если компания не станет использовать такие технологии, отказ нужно будет обосновать", - заметил Мишустин.