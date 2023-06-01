Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Белгороде при взрыве пострадали два человека

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в областном центре и о пострадавших.

"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", - написал он в Telegram.

Мужчину с подозрением на сотрясение головного мозга скорая помощь доставила в городскую больницу №2. Второй пострадавший получил ушибы и от госпитализации отказался.

"Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа", - добавил губернатор.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, сейчас управы проводят обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений.

"Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге", - сообщил Демидов в своем телеграм-канале.

"В связи с инцидентом на улице Щорса изменен путь следования проходящих здесь маршрутов общественного транспорта", - сообщил телеграм-канал областного Минтранса.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Минтранс Валентин Демидов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мошенники в I квартале похитили у клиентов банков 4,5 млрд рублей

Мошенники в I квартале похитили у клиентов банков 4,5 млрд рублей
Убийство Владлена Татарского

Суд оставил Дарью Трепову в СИЗО до 2 сентября

Глава УМВД по Липецкой области подал в отставку после критики со стороны министра

Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Книга об Антоне Носике вошла в список финалистов "Большой книги"

Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах

Платформу Medium в России заблокировали из-за фейков об СВО

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Вопрос о передаче Софьи Сапеги в Россию рассмотрит суд в Смоленске

Правительство подготовит план действий по развитию венчурного рынка в сфере ИТ

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний

"Цифровые атташе" займутся расширением присутствия за рубежом российских IT-компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });