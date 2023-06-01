В Белгороде при взрыве пострадали два человека

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве неизвестного устройства в областном центре и о пострадавших.

"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", - написал он в Telegram.

Мужчину с подозрением на сотрясение головного мозга скорая помощь доставила в городскую больницу №2. Второй пострадавший получил ушибы и от госпитализации отказался.

"Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа", - добавил губернатор.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, сейчас управы проводят обход близлежащих домов и их обследование на предмет разрушений.

"Работают взрывотехники. Все специалисты на месте: МЧС, МВД, администрация. Взрывоопасных устройств, по предварительным данным, не обнаружено. Ждем заключение и в ближайшее время откроем движение по дороге", - сообщил Демидов в своем телеграм-канале.

"В связи с инцидентом на улице Щорса изменен путь следования проходящих здесь маршрутов общественного транспорта", - сообщил телеграм-канал областного Минтранса.