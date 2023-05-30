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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Власти Москвы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Столичные власти окажут всю необходимую помощь гражданам, пострадавшим в результате атаки беспилотников на дома, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Они (мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС) продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая ещё помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

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По словам мэра, сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, в настоящее время они дома. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС.

"В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", - добавил Собянин.

Утром 30 мая на Москву была произведена атака дронов. Часть из них причинила незначительные повреждения зданиям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из восьми украинских беспилотников три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Москве, еще пять сбиты комплексом "Панцирь" в Подмосковье.

Собянин сообщил, что два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась.

В Следственном комитете РФ ранее сообщили, что расследуют "факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве" и устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Атака БПЛА на Москву

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Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданийВ министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в МосквеВ атаке были задействованы БПЛА самолетного типаТри беспилотника подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целейПять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в ПодмосковьеСледователи приступили к расследованию фактов падения беспилотников на здания в Москве, сообщает СКРВ Москве после атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека
Утром 30 мая в Москве в результате атаки БПЛА пострадали несколько зданий
Сергей Собянин Подмосковье Москва Московская область
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