Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 22

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Более двух десятков природных пожаров тушат в Свердловской области, больше половины из них локализовано, сообщает департамент информационной политики региона в четверг.

"По данным на 8:00 1 июня в регионе действует 22 природных пожара на общей площади 5 тысяч га, из них локализовано 13 пожаров на площади 4,3 тысяч га", - говорится в сообщении.

За сутки специалистам удалось ликвидировать семь природных пожаров.

С огнем в общей сложности борются порядка 800 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники и авиация.

Как сообщалось, в Свердловской области, где с апреля установилась теплая и сухая погода, уже несколько недель тушат природные пожары, для борьбы с ними была запрошена федеральная помощь.

На утро 31 мая в регионе оставались непотушенными 19 природных пожаров на общей площади 3,8 тысяч га, 10 из них было локализовано.

По данным синоптиков, засушливая погода в Свердловской области обусловлена антициклоном.