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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В Канаде локализовали сильный лесной пожар

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пожарные смогли локализовать один из сильнейших лесных пожаров, бушующих в канадской провинции Новая Шотландия, однако еще одно крупное возгорание продолжает распространяться, сообщает в воскресенье Associated Press.

В департаменте природных ресурсов Новой Шотландии заявили, что возгорание к северо-западу от административного центра провинции города Галифакс локализовано, однако потушить пламя до сих пор не удалось. Другой крупный пожар в графстве Шелберн все еще не взят под контроль.

Возгорание недалеко от Галифакса привело к эвакуации 16 тыс. человек и уничтожению около 200 строений, в том числе 151 жилое помещение. Пожар в Шелберне охватил 50 квадратных километров и уничтожил как минимум 50 домов. В понедельник и вторник школы в графстве будут закрыты.

С очагами возгорания в Новой Шотландии помогают бороться канадские военные и пожарные из других стран.

В субботу глава провинции Тим Хьюстон заявил, что количество активных возгораний снизилось с десяти до пяти.

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Природные пожары свирепствуют на юго-востоке Канады с прошлых выходных. Премьер провинции Хьюстон назвал ситуацию "беспрецедентным кризисом".

Джастин Трюдо Канада
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