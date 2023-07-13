Суд оштрафовал "Иви" за неправильную возрастную маркировку контента с ЛГБТ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы назначил штраф в 1 млн рублей онлайн-кинотеатру "Иви" за демонстрацию ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Сервис признан виновным в распространении среди несовершеннолетних в интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП).

Как сказал "Интерфаксу" представитель "Иви", претензии к сервису возникли в связи с неправильной, по версии Роскомнадзора, возрастной маркировкой фильма "Идеальные незнакомцы".

"Мы продолжаем проактивно работать с нашей контентной базой и следить за корректной маркировкой всего контента на нашей платформе. Мы проделали большую работу по предотвращению случаев доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением 18+ и продолжаем ручную и автоматизированную проверку контента", - сказал он.

Статья, по которой оштрафован "Иви", была введена в Кодекс об административных правонарушениях в 2022 году. По ней к ответственности привлекают видео- и стриминговые сервисы.