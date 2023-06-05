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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Десять человек стали жертвами отравления сидром в Самарской и Ульяновской областях

Общее число пострадавших в Ульяновской области достигло 22

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Восемь случаев отравления алкоголем закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще два - в Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

По предварительным данным, в ночь на 5 июня две жительницы Новокуйбышевска (Самарская обл.) скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они пили спиртосодержащий напиток "Сидр", который выпускает предприятие в Красноглинском районе Самары, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, организована проверка исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

О фактах возможной реализации контрафактного алкогольного напитка "Мистер Сидр" ранее сообщили самарские власти, призвав жителей отказаться от покупки и употребления напитка.

Ситуация в Ульяновской области

В Ульяновской области увеличилось количество случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, количество погибших прежнее - восемь.

"По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска", - написал в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он призвал всех местных предпринимателей срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

"По предварительный информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона", - написал Русских.

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ульяновской области ранее в понедельник сообщала о 14 зарегистрированных случаях отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом. По данным следствия, потерпевшие пили сидр, купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся следственные действия, предприниматель задержан.

Ульяновская область Самарская область
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