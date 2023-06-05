Число жертв отравления сидром в Самарской и Ульяновской областях возросло до 11

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем жителей Ульяновской области увеличилось до девяти, сообщает региональное следственное управление СКР в понедельник. Таким образом, с учетом еще двух смертельных случаев в Самарской области общее число жертв увеличилось до 11.

"В период с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда были госпитализированы с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, девять потерпевших скончались", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми умерших жителях Ульяновской области.

Следователи задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в связи со смертельным отравлением людей (часть 3 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

"По данным следствия, задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей", - сообщает региональное СУ СКР.

Ранее со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских сообщалось о 22 отравившихся жителях региона, восемь из них скончались.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.