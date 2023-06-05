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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Два человека отравились сидром в Удмуртии

Пострадавшие находятся в критическом состоянии

Два человека отравились сидром в Удмуртии
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Двое жителей Удмуртии находятся в критическом состоянии после отравления сидром, сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук в понедельник.

"20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", - написала Пинчук в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что врачи готовы к возможному поступлению новых пострадавших.

Ранее сообщалось о девяти погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области. По словам губернатора региона Алексея Русских, всего пострадали более 20 человек. Еще два смертельных случая зафиксированы в Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Удмуртия
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