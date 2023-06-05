В Самарской области МВД проверяет магазины и склады после массового отравления сидром

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Самарской области полиция начала проверять все торговые точки и склады алкоголя из-за массового отравления сидром людей в трех регионах, сообщили в региональном управлении МВД.

"Проводится масштабная проверка всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции на территории региона (...) Для пресечения попыток провоза контрафакта на дорогах области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта", - говорится в сообщении.

Также полиция ищет причастных к изготовлению контрафактного алкоголя. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу.

Ранее Роспотребнадзор Самарской области сообщил, что ищет и изымает из оборота напиток "Мистер Сидр", изготовленый в регионе. По фактам отравления ведется санитарно-эпидемиологическое расследование.

В Самарской области этим сидром насмерть отравились два человека, в Ульяновской области - девять. Еще двое пострадавших госпитализированы в Удмуртии в критическом состоянии.

Сообщалось, что во всех случаях люди отравились сидром, изготовленным в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области. Бизнесмен, наладивший производства напитка, задержан. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть людей (часть 3 статьи 238 УК).