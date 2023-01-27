Сайты ЦРУ и ФБР заблокированы в России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России официальные сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследования (ФБР) и платформу Госдепа США по борьбе с терроризмом и контразведке.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам в интернете, в России ограничен доступ к сайтам cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР), rewardsforjustice.net.

По чьему требованию заблокированы эти ресурсы, на сайте Роскомнадзора не указано.

"Интерфакс" обратился за комментарием в РКН.