Лукашенко задумался о возможности блокировки в Белоруссии YouTube

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о текущих проблемах СМИ допустил возможность блокировки в стране видеохостинга YouTube и зарубежных соцсетей, но предложил сначала обдумать последствия этого решения и повременить с ним. Его слова приводит агентство "БелТА".

"Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения", - заявил он и для примера назвал возможным решение о блокировке, "если все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред".

Одновременно он предложил развивать собственные интернет-ресурсы, в том числе в сотрудничестве с россиянами.

На совещании президент заявил, что "идет глобальная информационная война, участниками которой мы являемся". В этом контексте он призвал белорусские СМИ не только удерживать фокус внимания аудитории, просвещать, разъяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии".

Телеканалам, газетам и агентствам он посоветовал, "сохраняя журналистские коллективы, находить новых людей - молодых, креативных и, самое главное, патриотично настроенных".