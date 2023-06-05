Владельца выпускающей "Мистер Сидр" компании ранее судили за алкоголь без документов

После употребления "Мистера Сидра" в Ульяновской области скончались 16 человек, в Самарской - еще двое

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ранее пытались привлечь владельца ООО "Анди" (Самарская область, выпускает напиток "Мистер Сидр") к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, говорится в материалах Арбитражного суда Самарской области.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Анди" зарегистрировано в ноябре 2021 года, ее владельцем является Анар Гусейнов.

Внимание правоохранительных органов бизнесмен привлек продажей алкогольной продукции без соответствующих документов. Проверка проводилась в апреле 2022 года. В ходе производства по делу из продажи удалось изъять по 30 литров сидра "Виски-Кола", "Сангрия", "Пина Колада", "Манго-маракуйя", "РомКола".

Согласно материалам суда, предприниматель полностью признал вину, удовлетворению подлежали заявленные требования в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Между тем, в соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1. КоАП РФ суд заменил назначенное Гусейнову административное наказание с административного штрафа на предупреждение.

Как сообщалось, отравления людей в Самарской и Ульяновской областях в последние дни связывают с употребление напитка "Мистер сидр" самарского производителя. По последним данным, в Ульяновской области скончались 16 человек, в Самарской - двое.

По этим фактам возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дела будут расследовать следователи центрального аппарата Следственного комитета России.

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди". Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к регулятору, вся выявляемая в настоящее время продукция находилась в нелегальном обороте: на ней не было маркировки и она не фиксировалась в ЕГАИС (Единая государственная информационная система учета алкоголя).