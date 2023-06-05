Число отравившихся сидром жителей Ульяновской области увеличилось до 40

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество отравившихся суррогатным алкоголем жителей Ульяновской области достигло четырех десятков, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Ситуация довольно сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем. В основном, это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы", - приводятся слова Русских в телеграм-канале правительства области.

Он напомнил, что 16 человек из числа пострадавших скончались, также есть случаи отравления среди несовершеннолетних.

По данным губернатора, некачественный алкоголь, которым отравились люди, продавался с 3 июня.

"Ведутся следственные действия. По моей информации, собственник этого предприятия уже находится в соответствующих органах, с ним ведутся следственные действия, выясняется, каким образом метанол оказался в алкогольных напитках", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом: в Ульяновской области скончались 16 человек, в Самарской - двое. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

По данным Минздрава Удмуртии, врачи подозревают отравление метанолом у госпитализированных после употребления суррогатного сидра пациентов.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр".