Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Число отравившихся сидром жителей Ульяновской области увеличилось до 40

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество отравившихся суррогатным алкоголем жителей Ульяновской области достигло четырех десятков, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Ситуация довольно сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем. В основном, это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы", - приводятся слова Русских в телеграм-канале правительства области.

В РоссииВ Ульяновской области из-за отравления сидром умерли 16 человекЧитать подробнее

Он напомнил, что 16 человек из числа пострадавших скончались, также есть случаи отравления среди несовершеннолетних.

По данным губернатора, некачественный алкоголь, которым отравились люди, продавался с 3 июня.

"Ведутся следственные действия. По моей информации, собственник этого предприятия уже находится в соответствующих органах, с ним ведутся следственные действия, выясняется, каким образом метанол оказался в алкогольных напитках", - сказал глава региона.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом: в Ульяновской области скончались 16 человек, в Самарской - двое. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

В РоссииВладельца выпускающей "Мистер Сидр" компании ранее судили за алкоголь без документовЧитать подробнее

По данным Минздрава Удмуртии, врачи подозревают отравление метанолом у госпитализированных после употребления суррогатного сидра пациентов.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр".

Ульяновская область Мистер сидр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Летальные случаи отравления алкоголем зафиксированы в Нижегородской области

Что произошло за день: понедельник, 5 июня

Росалкоголь заблокировал оборот продукции ООО "Анди" после отравления людей сидром

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о сдерживании попыток ВСУ атаковать на южно-донецком направлении

В Ульяновской области из-за отравления сидром умерли 16 человек

В Самарской области МВД проверяет магазины и склады после массового отравления сидром

Два человека отравились сидром в Удмуртии

Два человека отравились сидром в Удмуртии

В МИД РФ заявили, что Москва пока не видит перспектив продления "зерновой сделки"

Страховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилями

Страховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилями

Десять человек стали жертвами отравления сидром в Самарской и Ульяновской областях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });