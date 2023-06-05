Росалкоголь заблокировал оборот продукции ООО "Анди" после отравления людей сидром

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр".

"Заблокированы отгрузки и поставки его продукции на всей территории страны", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, случаи отравления людей в Самарской и Ульяновской областях в последние дни связывают с употребление напитка "Мистер сидр" самарского производителя. По последним данным, в Ульяновской области скончались 16 человек, в Самарской - двое. Также сообщалось о двоих отравившихся сидром в Удмуртии.

По этим фактам возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Над ними будут работать следователи центрального аппарата Следственного комитета России.

Задержан подозреваемый - 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области.