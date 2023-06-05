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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В Ульяновской области из-за отравления сидром умерли 16 человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество отравившихся алкогольной продукцией в Ульяновской области превысило три десятка человек, 16 из них умерли, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"По последней информации, пострадало 35 человек: 25 - в Димитровграде, 9 - в Ульяновске, один - в Новой Малыкле. 16 человек скончалось", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое - в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Еще по одному пациенту находятся в Ульяновской областной клинической больнице и Центральной клинической медико-санитарной части.

В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

Русских отметил, что всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь.

"По нашей информации, среди пострадавших несовершеннолетняя девушка. Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток", - добавил он.

Губернатор также сообщил, что направил предложение руководителям муниципалитетов о проведении профилактических рейдов "по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых разливаек".

Ранее сообщалось, что известно также о двух случаях отравления алкоголем с летальным исходом в Самарской области. Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Ульяновская область
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