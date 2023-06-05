Летальные случаи отравления алкоголем зафиксированы в Нижегородской области

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Случаи отравления суррогатным алкоголем зафиксированы в Нижегородской области, есть летальные исходы, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

"В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, по словам министра, медики борются за жизнь нескольких человек, они находятся в отделениях реанимации.

"Причина, по предварительным данным экспертов, - отравление этиленгликолем, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков", - сообщил министр.

Он призвал нижегородцев воздержаться от приема любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно. "Особенно опасен разливной алкоголь и сидр", - добавил Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской и Самарской областях. В частности, в Ульяновской области выявлено 40 пострадавших, 16 из них скончались. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. По данным Минздрава Удмуртии, врачи подозревают отравление метанолом у госпитализированных после употребления суррогатного сидра пациентов.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр".