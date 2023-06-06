Власти начали эвакуацию из подтопленных домов после повреждения Каховской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил журналистам глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Продолжается подъем уровня воды, ситуация осложняется пока. Мы сейчас эвакуируем людей из всех подтопленных домов", - сказал он.

Леонтьев уточнил, что людей вывозят автобусами.

"По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа", - добавил глава города.

При этом продолжается обстрел Новой Каховки, много "прилетов" по береговой линии, заявил глава муниципалитета. В целях безопасности прибрежные населенные пункты отключают от электроснабжения.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения гидроузла. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению. Уровень воды поднимается, возможна частичная эвакуация 14 прибрежных поселков.

Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. По последним данным, станция не вырабатывает электроэнергию.