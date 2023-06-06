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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

Сальдо увидел в повреждении Каховской ГЭС попытку подрыва продовольственной безопасности

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разрушение инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области привело к затоплению прибрежных сельскохозяйственных полей, то есть стало попыткой удара по продовольственной безопасности, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Разрушение привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Оно не помешает нашим военным защитить левобережье. Однако смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура", - написал он в своем телеграм-канале.

Причиной повреждения ГЭС он назвал ракетный удар.

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"Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом "контрнаступлении", - отметил глава региона.

По его словам, произошедшее не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. "Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - добавил Сальдо.

Как сообщалось, в ночь на вторник в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки и другие надводные строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах поднимается, идет эвакуация подтопленных домов. По прогнозу, вода должна сойти в течение 72 часов.

Каховская гидроэлектростанция работает с 1950-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Сейчас станция не вырабатывает электроэнергию.

Херсонская область Владимир Сальдо Каховская ГЭС
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