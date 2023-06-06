В Нижегородской области из шестерых отравившихся сидром умерли двое

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Нижегородской области выявили шесть случаев отравления напитком "Мистер Сидр" , сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"Всего на территории области зарегистрировано 6 случаев отправления указанным пивным напитком, из них 2 летальных", - говорится в сообщении.

Губернатор области Глеб Никитин ранее сообщил, что в крови пострадавших обнаружен метанол.

Есть случаи отравления и в других регионах. По последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них умерли. В Самарской области два человека умерли, 14 госпитализированы. В Удмуртии еще два человека находятся в критическом состоянии. В Пензе сидром отравились три девушки.

Сидр изымают из продажи. В изъятом напитке в Ульяновской области метанол не обнаружили. Задержан самарский предприниматель, организовавший производство этого напитка. Возбуждено уголовное дело.