Примеси метанола и этилбутирата обнаружены в изъятом в Ульяновской области сидре
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ульяновские полицейские продолжают изымать опасный алкоголь, ставший причиной смерти людей, сообщается во вторник на сайте МВД Медиа.
По данным полиции, за прошедшие сутки в регионе полицейские провели осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь.
"Из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объемом 30 литров каждый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они были направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования.
"По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается", - добавляют в полиции.
Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.
Известно также о трех случаях алкогольного отравления в Пензенской области.
Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).
Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.
Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер Сидр".