Примеси метанола и этилбутирата обнаружены в изъятом в Ульяновской области сидре

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ульяновские полицейские продолжают изымать опасный алкоголь, ставший причиной смерти людей, сообщается во вторник на сайте МВД Медиа.

По данным полиции, за прошедшие сутки в регионе полицейские провели осмотры 444 торговых объектов, реализующих алкоголь.

"Из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объемом 30 литров каждый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они были направлены в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования.

"По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается", - добавляют в полиции.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Известно также о трех случаях алкогольного отравления в Пензенской области.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер Сидр".