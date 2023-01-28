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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

"Газпромбанк Инвестиции" отрицает утечку данных своих клиентов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Газпромбанк Инвестиции" опровергло информацию об утечке данных своих клиентов, опубликованную в социальных сетях.

"Информация об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции", опубликованная в некоторых телеграмм-каналах, не соответствует действительности. Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети", - говорится в сообщении компании.

Там отметили, что "количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера".

В "ГПБ Инвестиции" напомнили, что инициировали проверку подлинности данных, а также уведомили надзорные органы, которые проводят собственную проверку.

В минувшую пятницу телеграм-канал "Утечки информации", который ведет основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщил, что накануне в открытый доступ были выложены исходные коды, предположительно, сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "В этих файлах (всего более 233 тыс. штук) были обнаружены текстовые выгрузки, содержащие персональные данные клиентов", - говорится в сообщении. В самой крупной из почти 40 тыс. строк содержатся: ФИО, телефоны, адреса электронной почты, паспортные данные, номера договоров и прочее. Предположительно, данные актуальны на 17 мая 2021 года, уточнил канал.

После этого в пресс-службе брокера "Ньютон Инвестиции", развивающий сервис "ГПБ Инвестиции", сообщили "Интерфаксу", что компания проводит проверку подлинности данных клиентов в связи с публикацией информации об их возможном размещении в открытом доступе, и уведомил надзорные органы о ситуации.

В компании сразу заверили, что данные клиентов сейчас надежно защищены. "Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что юридического лица "Газпромбанк Инвестиции" не существует с осени, и теперь развитием одноименного сервиса занимается брокер "Ньютон Инвестиции" (или юрлицо ООО "Ньютон Инвестиции"). Газпромбанк запустил инвестиционную платформу для физлиц осенью 2020 года на базе "Ньютон брокера" (тогда компания была переименована в "ГПБ инвестиции"). Осенью 2022 года компания вновь сменила название, теперь уже на "Ньютон Инвестиции".

Ньютон Инвестиции ГПБ Инвестиции Ашот Оганесян DLBI Газпромбанк
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