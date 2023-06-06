РКН проверит утечку данных клиентов "Ренессанс Страхования"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверит информацию о предполагаемой утечке данных страховой компании "Ренессанс Страхование", сообщили "Интерфаксу" в РКН.

Там добавили, что службу вовремя уведомили об утечке.

2 июня телеграм-канал "Утечки информации", который ведет основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщил, что в открытый доступ была выложена база данных с сайта renins.ru, принадлежащего "Ренессанс Страхование". В таблице зарегистрированных пользователей содержится более 700 тыс. строк, в том числе ФИО, телефоны, адреса электронной почты. Выгрузка базы датируется 31 мая.

Пресс-служба "Ренессанс страхование" заявила о хакерской атаке на свой сайт и попытке взлома одного из его разделов, посвященного электронным полисам ОСАГО, которая могла затронуть не более 2% базы клиентов. Там выразили уверенность, что хакеры не смогли получить доступ к паролям, а также паспортным и платежным данным клиентов.