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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Погрузка угля в Кузбассе составляет только 60-70% от согласованных объемов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - РЖД принимают только 60-70% от согласованных на погрузку объемов угля в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на заседании комиссии по энергетике Госсовета.

"С апреля грузоотправители Кузбасса отмечают значительное снижение вывоза угля в западном и южном направлении. РЖД в погрузку принимает всего лишь 60-70% от согласованных и утвержденных техническими планами РЖД объемов. Невывоз угля отрицательно влияет на налоговые поступления, занятость и социально-экономическую обстановку", - сказал он.

По его словам, ситуация усугубляется еще и снижением цен на уголь как на западе, так и на востоке: с начала апреля цены снизились в 1,5 раза.

Губернатор напомнил, что план вывоза угля из региона на 2023 год составлял 63 млн тонн, однако по соглашению с РЖД гарантированный вывоз составит только 53 млн тонн. По итогам 2022 года разница между договоренностями и итоговым вывозом составила также 10 млн тонн - 58 млн против 48 млн тонн соответственно.

"Это за два года минус 20 млн тонн. Примерно аналогичная обстановка почти во всех угледобывающих регионах, об этом они в своих выступлениях сегодня скажут. Поэтому мы в соответствии с решением комиссии (по энергетике Госсовета - ИФ) будем продолжать настаивать на исполнении поручения (президента - ИФ) о вывозе тех объемов, которые в нем предусмотрены", - сказал Цивилев.

В апреле сообщалось, что ОАО "РЖД" рассчитывает во II квартале текущего года нивелировать сложившееся отставание по вывозу угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении. В первом квартале РЖД обеспечили вывоз 14,8 млн тонн угля из запланированных 15,1 млн тонн, отставание от графика составляло 290 тысяч тонн.

В 2022 году Кузбасс заключил с РЖД соглашение, в соответствии с которым в 2023 году в восточном направлении монополия вывезет не менее 53,1 млн тонн угля "гарантированно" и не менее 55,1 млн тонн - "в индикативном объеме".

Поручением президента от 27 марта 2021 года предусматривалось поэтапное увеличение объема вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30% к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года. В 2021 году экспорт планировался в объеме 53 млн тонн, в 2022 году - 58 млн тонн, в 2023 году - 63 млн тонн, в 2024 году - 68 млн тонн.

РЖД Кузбасс Сергей Цивилев Госсовет Кемеровская область
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