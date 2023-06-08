"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Производитель и ритейлер одежды "Глория Джинс" подвергся крупной кибератаке, из-за этого на этой неделе в сеть утекли данные больше 3 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта "Глории Джинс" и принимаем дополнительные меры для защиты данных наших пользователей. По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что недавно пострадали и другие российские компании. По данным компаний, специализирующихся на кибербезопасности, в сеть утекли данные более 10 млн пользователей российских компаний и серверов, а за январь-апрель произошли утечки данных 65 млн пользователей, отметил представитель ритейлера.

Роскомнадзор 6 июня сообщал, что проверяет информацию об утечках данных клиентов "Ашана", "Твоего дома" и страховой компании "Ренессанс Страхование"

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. У группы более 700 магазинов магазинов в более чем 300 городах, она также имеет два логистических комплекса в Новосибирске и Ростовской области. Выручка группы в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году.