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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился более чем на 20%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%, умерли с 29 мая по 4 июня 143 человека, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 7,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране", - сообщили в оперативном штабе.

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Неделей ранее сообщалось о снижении заболеваемости на 19,3%.

Также в оперштабе сообщили, что за неделю с 29 мая по 4 июня умерли 143 человека. Выздоровели 15 084 человека, или на 13,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю, по данным оперштаба, составило 2 536 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 14,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, в том числе в 8 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о том, что с 23 мая будет публиковать оперативные данные о ситуации с заболеваемостью по вторникам, данные будут появляться за неделю.

Хроника 09 января 2020 года – 06 июня 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус РФ
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