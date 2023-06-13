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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился более чем на 28%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,1%, скончались с 5 по 11 июня 113 человек, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране", - сообщили в оперативном штабе.

Неделей ранее сообщалось о снижении заболеваемости на 20,2%.

Также в оперштабе заявили, что за неделю с 5 по 11 июня скончались 113 человек.

В период с 29 мая по 4 июня было зарегистрировано 143 умерших.

Выздоровели 10 034 человека, или на 33,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю, по данным оперштаба, составило 2 025 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 20,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 23 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Хроника 09 января 2020 года – 13 июня 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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