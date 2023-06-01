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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экономический ущерб Российской Федерации от коронавирусной инфекции в 2022 году составил порядка 1,6 триллионов рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

По данным ведомства, экономический ущерб состоит из прямых медицинских расходов (расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания), непрямых потерь экономики (потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений), а также потерь рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

В докладе сообщается, что по данным "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора, сумма прямых медрасходов от заболеваемости коронавирусом составила 0,76 триллионов рублей. Одновременно с этим ФОМС рассчитал прямые медицинские расходы в сумме 1,3 трлн.

"Расхождение объясняется несколько разным набором объемов медицинской помощи, которые не могут быть учтены в методике ЦНИИ Эпидемиологии. Таким образом, прямые медицинские расходы в России от COVID-19 в 2022 году могут быть оценены в сумму в диапазоне от 0,76 до 1,35 триллионов рублей. Будет справедливо предложить среднюю оценку прямых медицинских расходов как 1,1 триллиона рублей", - поясняется в докладе.

Кроме того, специалисты постарались оценить непрямые потери экономики, которые состоят из "потери рабочего времени во время заболевания и потери лет жизни в случае летального исхода".

"Расчет потери рабочего времени во время заболевания и лет жизни в случае летального исхода затруднен в силу недостаточного объема данных, опубликованных в открытом доступе. Учитывая значительное количество умерших от COVID-19 в 2022 году, предварительная оценка только одной составляющей - "потери лет жизни в случае летального исхода" - может быть определена в сумму не менее 0,5 триллиона рублей", - говорится в документе.

Таким образом, подчеркивается в нем, и получается общий суммарный экономический ущерб в 1,6 триллиона рублей.

"Необходимо отметить, что экономические потери государства от COVID-19 в 2022 году могли быть существенно выше. Снижение экономического ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем на основе метода ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции. Это позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные мероприятия, ограничить распространение вируса, и, соответственно, заболеваемости COVID-19", - заключается в докладе.

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